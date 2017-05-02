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umut bulut'un ikinci baharı

UMUT BULUT'UN İKİNCİ BAHARI

Kayserispor'un 34 yaşındaki milli futbolcusu Umut Bulut, sarı kırmızılı takımda gösterdiği performansla ikinci baharını yaşıyor.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 10:56
Puan Ver : Umut Bulut'un İkinci Baharı(10/10)7


Galatasaray'dan koptuktan sonra baba ocağı Kayserispor'da futbol yaşamını sürdüren Umut Bulut, sarı kırmızılı ekibinnin Süper Lig'de kalması için takım arkadaşlarını adeta ateşliyor. Umut Bulut, efendiliği ve centilmenliğinin yanı sıra formasını 90 dakikanın sonuna kadar terletip varını yoğunu sahaya yansıtıyor.



Umut Bulut, cumartesi günü eski takımı Trabzonspor'la yapacakları maçtan puan veya puanlarla dönmek istediklerini söylüyor. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle yeniden tırmanışa geçtiklerini söyleyen Umut Bulut, maçtan sonra taraftarının kendisine gösterdiği ilgi ve sevgiye teşekkür ederken şunları söyledi:



"Trabzonspor ile Kayserispor, 2'nci yarının en başarılı 2 takımı. Güzel bir maç olacak. Kayserispor olarak önümüzdeki 5 maçtan istediğimiz puanları almak istiyoruz. Ben ve arkadaşlarımın bunu başarabilecek gücü var."



 



kaynak:sabah








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