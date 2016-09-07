UMUT BULUT'TAN GALATASARAY'A GÖZDAĞI
Kayserispor'un Galatasaray'dan transfer ettiği golcü futbolcu Umut Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapacakları maçta eski takımına karşı gol ya da goller atmak istediğini söyledi.
Kayserispor'un Galatasaray'dan transfer ettiği golcü futbolcu Umut Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapacakları maçta eski takımına karşı gol ya da goller atmak istediğini söyledi.
Kayserispor'un transfer döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala renktaşı Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Umut Bulut, yeni takımına alıştığını, Galatasaray maçı hazırlıklarının yoğun tempoda devam ettiğini ifade etti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar