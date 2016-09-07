Kayserispor'un Galatasaray'dan transfer ettiği golcü futbolcu Umut Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapacakları maçta eski takımına karşı gol ya da goller atmak istediğini söyledi.



Kayserispor'un Galatasaray'dan transfer ettiği golcü futbolcu Umut Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapacakları maçta eski takımına karşı gol ya da goller atmak istediğini söyledi.







Kayserispor'un transfer döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala renktaşı Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Umut Bulut, yeni takımına alıştığını, Galatasaray maçı hazırlıklarının yoğun tempoda devam ettiğini ifade etti.