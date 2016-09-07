Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti

umut bulut'tan galatasaray'a gözdağı

UMUT BULUT'TAN GALATASARAY'A GÖZDAĞI

Kayserispor'un Galatasaray'dan transfer ettiği golcü futbolcu Umut Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapacakları maçta eski takımına karşı gol ya da goller atmak istediğini söyledi.

Tarih : 07 Eylül 2016, 15:24
Puan Ver : Umut Bulut'tan Galatasaray'a Gözdağı(9/10)7


Kayserispor'un Galatasaray'dan transfer ettiği golcü futbolcu Umut Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapacakları maçta eski takımına karşı gol ya da goller atmak istediğini söyledi.



Kayserispor'un transfer döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala renktaşı Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Umut Bulut, yeni takımına alıştığını, Galatasaray maçı hazırlıklarının yoğun tempoda devam ettiğini ifade etti.








Etiketler: Umut  Bulut  Tan  Galatasaray  A  Gözdağı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER