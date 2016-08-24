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umut bulut kayserispor'a transfer oluyor

UMUT BULUT KAYSERİSPOR'A TRANSFER OLUYOR

Transferde son dakika gelişmesi... Galatasaray'ın gözden çıkardığı Umut Bulut, bir başka kulübe transfer konusunda ikna oldu.

Tarih : 24 Ağustos 2016, 17:31
Puan Ver : Umut Bulut Kayserispor'a Transfer Oluyor(0/10)


 Transferde son dakika gelişmesi... Galatasaray'ın gözden çıkardığı Umut Bulut, bir başka kulübe transfer konusunda ikna oldu. Aslan'ın yeni sezon kadrosunda yer bulamayan golcü oyuncu, Süper Lig ekibi Kayserispor'la anlaştı.








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