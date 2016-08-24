UMUT BULUT KAYSERİSPOR'A TRANSFER OLUYOR
Transferde son dakika gelişmesi... Galatasaray'ın gözden çıkardığı Umut Bulut, bir başka kulübe transfer konusunda ikna oldu.
Transferde son dakika gelişmesi... Galatasaray'ın gözden çıkardığı Umut Bulut, bir başka kulübe transfer konusunda ikna oldu. Aslan'ın yeni sezon kadrosunda yer bulamayan golcü oyuncu, Süper Lig ekibi Kayserispor'la anlaştı.
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