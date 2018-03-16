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Ümraniyespor'dan Adana'da kritik galibiyet

ÜMRANİYESPOR'DAN ADANA'DA KRİTİK GALİBİYET

Spor Toto 1. Ligde Ümraniyespor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yenerek kritik bir galibiyete imza attı.

Tarih : 16 Mart 2018, 21:20
Puan Ver : Ümraniyespor'dan Adana'da Kritik Galibiyet(9/10)5

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor ile Ümraniyespor, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ümraniyespor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek deplasmanda 4 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

Süper Lig'e çıkma yarışında önemli bir galibiyet alan Ümraniyespor'a 3 puanı getiren tek gol, 61. dakikada Mücahit Albayrak'tan geldi.

ÜMRANİYESPOR PUANINI 50 YAPTI

Bu sonucun ardından Ümraniyespor, puanını 50'ye çıkartarak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Kümede kalma mücadelesi veren Adana Demirspor ise 34 puan ile 12. sırada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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