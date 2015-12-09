Ümraniye'de bir depoda kadın cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Esenşehir Mahallesi'nde, metro inşaatlarında kullanılan segment betonlarının bulunduğu depoda kadın cesedi gören vatandaşlar, polise...



Ümraniye'de bir depoda kadın cesedi bulundu.







Alınan bilgiye göre, Esenşehir Mahallesi'nde, metro inşaatlarında kullanılan segment betonlarının bulunduğu depoda kadın cesedi gören vatandaşlar, polise haber verdi.







Kimliği henüz belirlenemeyen ve 50-55 yaşlarında olduğu belirtilen kadının cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.