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ümraniye'de şüpheli ölüm

ÜMRANİYE'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM

Ümraniye'de bir depoda kadın cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Esenşehir Mahallesi'nde, metro inşaatlarında kullanılan segment betonlarının bulunduğu depoda kadın cesedi gören vatandaşlar, polise...

Tarih : 09 Aralık 2015, 17:15
Puan Ver : Ümraniye'de Şüpheli Ölüm(10/10)8


Ümraniye'de bir depoda kadın cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Esenşehir Mahallesi'nde, metro inşaatlarında kullanılan segment betonlarının bulunduğu depoda kadın cesedi gören vatandaşlar, polise haber verdi.



Kimliği henüz belirlenemeyen ve 50-55 yaşlarında olduğu belirtilen kadının cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.








Etiketler: Ümraniye  De  Şüpheli  Ölüm    haber

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