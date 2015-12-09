ÜMRANİYE'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM
Ümraniye'de bir depoda kadın cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Esenşehir Mahallesi'nde, metro inşaatlarında kullanılan segment betonlarının bulunduğu depoda kadın cesedi gören vatandaşlar, polise...
Ümraniye'de bir depoda kadın cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Esenşehir Mahallesi'nde, metro inşaatlarında kullanılan segment betonlarının bulunduğu depoda kadın cesedi gören vatandaşlar, polise haber verdi.
Kimliği henüz belirlenemeyen ve 50-55 yaşlarında olduğu belirtilen kadının cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar