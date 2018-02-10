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Ümraniye'de OHAL ilan etti

ÜMRANİYE'DE OHAL İLAN ETTİ

Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet, zorlu Şubat ayını hasarsız atlatmak için gecesini gündüzüne katacak.

Tarih : 10 Şubat 2018, 11:50
Puan Ver : Ümraniye'de Ohal İlan Etti(9/10)5

Lig, kupa ve Avrupa'da çok önemli maçlara çıkacak olan siyah-beyazlı takımda idareciler camiayı kenetlenmeye davet edecek. Teknik kadro ise Gökhan Töre dahil bütün oyunculardan yararlanmak için herkesi yoğun tempoya hazırlayacak.

Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet, şubat ayını en az hasarla atlatmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı idareciler, bu süreçte takımın psikolojik olarak yıpranmaması için sosyal medya üzerinden camiayı kenetlenmeye davet edecek.

TÜM TESİSTE SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Teknik ekip ise antrenman sayısı ile temposunu zorlu fikstüre göre ayarlayacak. Maç trafiğine ve forma giyen ya da giymeyen futbolculara göre yapılacak olan antrenman programı için, tüm tesiste seferberlik ilan edildi. Fizyoterapistinden, aşçısına kadar tüm personeli zorlu döneme hazırlayan teknik heyet, Gökhan Töre dahil, tüm oyunculardan faydalanmaya çalışacak. Vagner Love ve Larin'i de bu tempoya bir an önce hazır hale getirmek için, yoğun uğraş veren teknik kadro, gerekirse Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında, yedek ağırlıklı on bir ile sahaya çıkacak.

ÖNCELİK LİG VE AVRUPA

Önceliğini lig ve Avrupa'ya veren Beşiktaş Yönetimi ve teknik heyeti, Bayern Münih'i geçebilmek için tüm imkanlarını seferber edecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, bu konuda oyuncularla yaptığı bir değerlendirmede ise "Şubat ayında her şeyiniz Beşiktaş olsun" diyerek zorlu bir döneme girdiklerini vurguladı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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