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ümraniye'de avm içindeki kuyumcuda soygun

ÜMRANİYE'DE AVM İÇİNDEKİ KUYUMCUDA SOYGUN

Ümraniye'de bulunan bir alışveriş merkezindeki kuyumcu dükkanına giren silahlı ve maskeli 6 kişi, güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek kuyumcuda bulunan yüklü miktarda olan altınları alarak kayıplara karıştı.

Tarih : 27 Nisan 2016, 09:04
Puan Ver : Ümraniye'de Avm İçindeki Kuyumcuda Soygun(9/10)10


Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 02.30 sıralarında silahlı ve maskeli oldukları öğrenilen 6 kişi alışveriş merkezine geldi.

Alışveriş merkezindeki güvenlik görevlilerini silahlarıyla etkisiz hale getiren şüpheliler giriş katta bulunan kuyumcu dükkanına yöneldi.

Beraberinde getirdikleri aletlerle kuyumcunun kapısını açan şahıslar vitrinde bulunan altınları aldı. Aynı zamanda kuyumcuda bulunan kasayı da beraberinde götürmek isteyen şüpheliler başarısız oldu.

Vitrindeki altınları çantalara dolduran şüpheliler alışveriş merkezine geldikleri lüks araca binerek kayıplara karıştı.








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