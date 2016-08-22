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ümran'ın yeni acısı

ÜMRAN'IN YENİ ACISI

Suriye'nin Halep kentinde rejim ya da Rus uçaklarının hava saldırısı sonrası ambulanstaki görüntüsüyle savaşın sembolü haline gelen Ümran'ın, aynı saldırıda yaralanan 10 yaşındaki ağabeyi Ali'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Tarih : 22 Ağustos 2016, 09:07
Puan Ver : Ümran'ın Yeni Acısı(0/10)


Londra Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, saldırıda ağır yaralanan ve tedavi altına alınan Ali'nin aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Ümran'ın sembolleşen fotoğrafını çeken Mahmud Raslan da Ali'nin ölümünü doğruladı. Raslan, Cuma günü ağır yaralandığı karın bölgesinden bir ameliyat geçiren Ali'nin ameliyat sonrası durumunun stabil olduğunu ancak doktorların Cumartesi günü Ali'nin durumunun giderek kötüleştiğini bildirdiğini duyurmuştu.








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