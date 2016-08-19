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ümran'ın doktoru: ne ağladı ne de konuştu

ÜMRAN'IN DOKTORU: NE AĞLADI NE DE KONUŞTU

Küçük Ümran'ın kanlar içindeki fotoğrafı Halep'teki trajedinin sembolü oldu. Ümran'ın doktoru, "Ne ağladı, ne de ağzından bir kelime çıktı." dedi.

Tarih : 19 Ağustos 2016, 11:19
Puan Ver : Ümran'ın Doktoru: Ne Ağladı Ne De Konuştu(0/10)


BİNANIN ENKAZINDAN KURTARILDI



Ümran, beş yıldır süren iç savaş yüzünden harabeye dönen Halep'in güneydoğusundaki son hava saldırılarının yıktığı bir binanın enkazından kurtarılmıştı. Ümran'ı tedavi eden doktor küçük Suriyeli'nin yeniden ailesine kavuştuğunu ve bütün aile fertlerinin bombardımandan sağ kurtulduklarını söyledi. Ümran'ı tedavi eden cerrah, "Korku ve şaşkınlık içindeki Ümran şok geçirdiği için ne ağladı, ne de ağzından tek bir kelime çıktı." dedi. Doktor Muhammed medya sayesinde Ümran'ın öyküsünün bütün dünyaya yayıldığını, her gün hastaneye getirilen çok sayıdaki yaralı çocuğun akıbetinden ise kimsenin haberi olmadığını' söyledi. Doktor Muhammed, "Bu çocuklar belki ölecek, belki de uzuvlarını kaybedip sakat kalacaklar." dedi.








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