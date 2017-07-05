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ümit özdağ'dan yeni parti açıklaması

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN YENİ PARTİ AÇIKLAMASI

Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, bir süredir yeni bir siyasi parti çalışmasını sürdürdüklerini belirterek, "Yeni bir milli merkezi teşkil edecek siyasi parti oluşumu ile ilgili çalışmalar başlamış durumdadır.

Tarih : 05 Temmuz 2017, 16:30
Puan Ver : Ümit Özdağ'dan Yeni Parti Açıklaması(8/10)8


Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, bir süredir yeni bir siyasi parti çalışmasını sürdürdüklerini belirterek, "Yeni bir milli merkezi teşkil edecek siyasi parti oluşumu ile ilgili çalışmalar başlamış durumdadır.



Yeni bir partiden bahsediyoruz. Şartlar ne kadar hızlı olursa o kadar zamanda gerçekleşecek" dedi.



 



 



 



 



 



kaynak:cumhuriyet








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