Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, bir süredir yeni bir siyasi parti çalışmasını sürdürdüklerini belirterek, "Yeni bir milli merkezi teşkil edecek siyasi parti oluşumu ile ilgili çalışmalar başlamış durumdadır.



Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, bir süredir yeni bir siyasi parti çalışmasını sürdürdüklerini belirterek, "Yeni bir milli merkezi teşkil edecek siyasi parti oluşumu ile ilgili çalışmalar başlamış durumdadır.







Yeni bir partiden bahsediyoruz. Şartlar ne kadar hızlı olursa o kadar zamanda gerçekleşecek" dedi.



























kaynak:cumhuriyet