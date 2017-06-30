

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, MHP'den ihraç edilen Prof. Dr. Ümit Özdağ, yeni bir siyasi oluşumun kurulması için Meral Akşener ile birlikte çalışma halinde olduklarını belirterek "Toplumda böyle bir talep var... Son referandumda da 'Türk milliyetçileri Hayır Diyor' platformu referandumun en etkili, en belirleyici gücü oldu. Tabii ki bu politik güç, çok daha kapsayıcı bir biçimde kendisini siyasette ifade etmek için bir çalışma yapıyor" dedi. Haberde, ihraç edilen isimler arasında yer alan Sinan Oğan'ın ise yeni partide yer almayacağı belirtildi.







"SADECE MHP'DEN AYRILANLAR BİR PARTİ OLUŞTURMUYOR"







Söz konusu yeni partinin sadece MHP'lileri kapsamayacağını söyleyen Özdağ, "Bizim öncülüğümüzde olacak ama sadece MHP'den ayrılanlar bir parti oluşturmuyor. Ama bizim öncülüğümüzde olduğu da açık. Bunun çalışmasını yapıyoruz" diye konuştu.







SİNAN OĞAN YER ALMAYACAK







MHP genel başkanlığına aday olduktan sonra ihraç edilen Sinan Oğan'ın ise kurulacak yeni partide yer almayacağını söylediği belirtildi. Oğan, MHP'de bir "kurultay hesaplaşması" yapılmadan yeni parti fikrinin çok başarılı olmayacağını savundu ve Ekim ayına çekileceğini tahmin ettiği parti kurultayının beklenmesi gerektiğini belirtti. Oğan, "MHP'de kurultayın 18 Mart 2018'den daha erken bir tarihe alınacağını, muhtemelen Ekim 2017 gibi MHP'nin olağan kurultayının erkene alınmış bir şekilde yapılacağını düşünüyoruz. Öncelikle MHP içinde "mücadelenin zorlanması" gerektiğini düşünüyoruz. Kurultaydan bir netice çıkmaz ve Türk milliyetçilerine bütün kapılar kapanırsa" diğer alternatiflerin masaya yatırılıp değerlendirilebilir." dedi.







kaynak:habertürk