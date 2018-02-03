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Ümit Özat'tan Şenol Güneş Sözleri: Bir Adam 3-5 Ayakkabının Lafını Yapar Mı

ÜMİT ÖZAT'TAN ŞENOL GÜNEŞ SÖZLERİ: BİR ADAM 3-5 AYAKKABININ LAFINI YAPAR MI

Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulunan Ümit Özat, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için," Bir adam 3-5 ayakkabının lafını yapar mı?" dedi.

Tarih : 03 Şubat 2018, 23:30
Puan Ver : Ümit Özat'tan Şenol Güneş Sözleri: Bir Adam 3-5 Ayakkabının Lafını Yapar Mı(8/10)4

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ümit Özat, maç sonunda geçtiğimiz gün Şenol Güneş ile arasında yaşananlara da değinirken, Beşiktaş için de konuştu.

"BEN KİMİM Kİ BEŞİKTAŞ'A LAF SÖYLEYEYİM"

Genç teknik adam maç sonunda yaptığı açıklamada Şenol Güneş için isim vermezken, "Ben kimim ki Beşiktaş'a laf söyleyeyim? Beşiktaş 100 yıllık bir çınar. Benim derdim Beşiktaş ile değil ki... Orada biriyle problem yaşamışım, Beşiktaş teknik direktörüyle, diğerleri ağabeyim. O kişi şimdi arkasına büyük bir kalabalığı alıyor, yarın bu değişebilir" ifadelerini kullandı.

"EKMEK YEDİĞİM KULÜP İÇİN CEVAP VERİYORUM"

Özat, Şenol Güneş'in 'ayakkabı' sözlerine de cevap verirken "Bir adam 3-5 ayakkabının lafını yapar mı? Böyle ayıp bir şey olur mu? Bir teknik adam konuk takıma hoş geldin demez mi? Büyüklükten küçüklükten bahsedenler bu mu? Ekmek yediğim kulüp için cevap veriyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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