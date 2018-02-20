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Ümit Özat'tan idam çağrısı: Bunları Taksim'de sallandıracaksın!

ÜMİT ÖZAT'TAN İDAM ÇAĞRISI: BUNLARI TAKSİM'DE SALLANDIRACAKSIN!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat 3-0 yendikleri Göztepe maçı sonrası çocuk istismarıyla ilgili, "Bunları yapanların Taksim'in göbeğinde ibret-i alem olsun diye sallandırılması lazım" dedi.

Tarih : 20 Şubat 2018, 00:40
Puan Ver : Ümit Özat'tan İdam Çağrısı: Bunları Taksim'de Sallandıracaksın!(8/10)4

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe'yi 3-0 mağlup ettikleri maçta, planlarında başarılı olduklarını söyledi.

Özat, Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kazanmak güzel. Goller çalıştığımız yerden geldi. İyi gidiyoruz. Bir gün aradan sonra Medipol Başakşehir maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

"GOL YEMEDĞİMİZ HER MAÇ BİZİM İÇİN GALİBİYET NİTELİĞİNDE"

Kırmızı-siyahlı ekibin yenilmezlik serisinin bir gün sona ereceğini vurgulayan Özat, "Gol yemediğimiz her maç bizim için galibiyet değerinde. Yeni transfer olan oyuncuların uyum süreci bitti. Oyuna giren ve oyundan çıkanın fark etmediği, yedek ile as ayrımının kalmadığı bir takım oluyoruz. İçeride oynayacağımız maçları kazanmamız lazım. Rakiplerimizin aldığı sonuçlarla ilgilenmeden göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Bu anlamda çocuklar istediğimizi yapıyor. Daha iyi olmasını beklediğimiz oyuncular var." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ"

Çocuk istismarına ilişkin de görüşlerini aktaran Ümit Özat, "Bu işin su götürür tarafı yok, direkt idam cezası gelecek. Kim çocuk istismarına kalkışıyorsa onu direkt Taksim'in ortasında sallandıracaksın. İnsanların canı yanıyor. Tabii ki burada ailelerin çocuklara susmayı değil konuşmayı öğretmesi lazım. Çocuklar bizim geleceğimiz. Bunları yapanların Taksim'in göbeğinde ibret-i alem olsun diye sallandırılması lazım" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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