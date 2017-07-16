Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Hollanda kampında açıklamalarda bulundu. Başarılı hoca dünden bugüne her şeye değindiği sohbette tarihi de bir çağrıda bulundu.

İşte Özat'ın sözleri:

"34 HAFTA DEPLASMANDAYIZ"

1907-2007... Fenerbahçe'nin 100. yılında kaptan olacağımı kim bilebilirdi. Yıllarca çok çalışmak istedik ama rahmetlinin son hocası olduk. Keşke yaşasaydı da bizi de gönderseydi. Şimdi onun adının verildiği sezonda takımının başında ben varım. Biz şimdi 34 tane deplasman maçı oynayacağız. Her bölgede birbirine yakın iki oyuncu tutmak zorundayız. Gençlerbirliği tarihinin en zor sezonu. Bundan önce Gençlerbirliği hep kar ederdi. Ama bu sene bunu düşünmememiz lazım. Bu sezon sergileyeceğimiz performans bu kulübün gelecek belki de 40 yılını etkileyecek. Kritik bir sezon. Stadımız yok. İlhan Cavcav'ın adını veriyorsunuz. OSTİM Stadı'nı küçümsemiyorum ama bu ruhu yücelterek yaşatmak istiyorsanız bu takımı statsız bırakmayın. 19 Mayıs Stadı'nı bir sene sonra yıksanız ne olur. En azından başkanın ruhunu başkanlık yaptığı statta yaşatalım.

"5 TRANSFER ŞART"

"Gerekirse en az 4-5 oyuncu daha almalıyız. Allah korusun bu takım düşerse kaybolur gider. Bu sene bu takımı geleceğini kurtarma senesi. Bir kenar, bir santrfor, bir 8 numara, bir de sol stoper almamız lazım. Rahmetliye karşı büyük sorumluluğumuz var. Murat başkan sağolsun ne istersek yapıyor. Ufku çok geniş. Çalıştığım en iyi başkan diyebilirim."

"ESKİŞEHİR STADI'NDA OYNAMAK İSTİYORUZ"

"Eskişehir Stadı'nda oynamak isteyen benim. Yetkililerin devreye girmesi lazım. Herkesin saygı duyduğu bir adamın adının verildiği sezonda stat yıkımını bir sene ertele ne olacak! Bunlar bizim fikirlerimiz. Duyarlı olmak gerek. İlhan Cavcav'ın ruhunu başka yerde anamazsın."

"ALEX'İN NEDEN BAŞARISIZ OLDUĞU BELLİ"

"Hasan Ali sağ bek oynayınca kimse bir şey demiyor. Ümit Özat'ın iki ayaklı oyuncu olduğunu anlayamadılar yıllarca. Ben sarı saçlı olsam, kulağımda bir küpe olsa Kadıköy'e benim heykelimi dikerlerdi. Başkasının değil. Ama Türkiye'de insanlar senin kara kaşına kara gözüne bakıyorlar. Konuşurken k'yi nasıl söylediğine bakıyorlar. Futbol konuşacaksak en kralıyla oturur konuşuruz. Biz orada futbolcuyken oyunculara pozisyon almayı öğretirdik. 5 yılda 3 şampiyonluk yaşadık, bir de Denizli'de kaçan var. Bizden sonra kimler geldi, kimler geçti. Alex efendi kitabında açıklıyor. 'Ümit varken o yemeğe oturmadan kimse oturamazdı' diyor. 'O gittikten sonra ilk işim yemeğe oturmayı serbest bırakmak oldu' diyor. Kendini ele veriyor aslında. Belli neden 6 senede yalnızca bir kez şampiyonluk yaşadığın. 6 yılda bir şampiyonluğun var. Kendini mi tatmin ediyorsun! 17 sene top oynadım 15 sene kaptanlık yaptım."

"ALEX BÜYÜK YETENEK AMA LİDERLİK BAŞKA BİR ŞEY"

"Sol bek oynuyordum Almanya'da, 2 kelime Almanca bilmeden kaptan oldum. Bir sorarlar adama, 'Neden kaptan oldu bu adam' var bir şey demek ki. Fener'de bir sene sonra, Gençler'de 21 yaşında kaptan oldum. Bozukluk burdan belli, 6 yılda bir başarın var. Türkiye çok modernliği kaldıran bir ülke değil. Sen 20 gol attığın için hangi hoca gelmiş gitmiş umrunda olmadı hiç. Bunu kötülemek için söylemiyorum. Büyük yetenek ama liderlik başka bir şey. Alex'ten lider çıkmaz, liderden Alex çıkmaz."

"LİMON SATARIM AMA GALATASARAY'A GİTMEM"

"Ekmeğe muhtaç olmadığım sürece beni Galatasaray'a götürecek bir para yok. Çoluk çocuğumun rızkı için limon da satarım ama beni oraya götürecek para basılmadı. Belki hayatım boyunca Fenerbahçe'de de görev almayacağım. Ben çalışacağım beni kimse almayacak, ben kendim gideceğim. Hayalim var ama beklentim hiç yok."

Kaynak: haberinburada