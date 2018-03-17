Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 1-1 biten Teleset Mobilya Akhisarspor maçına ilişkin "İnsanlar her maçı kazanmamızı istiyor. Bu tür kayıplar olacaktır." dedi.

Özat, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son dakikada gelen golün kendileri adına sevindirici olduğunu belirterek, "Belki de bizi ligde bırakacak bir gol olacak." diye konuştu.

"HERKES DERBİYİ DÜŞÜNÜYOR, KİMİN CANI YANMIŞ UMURUNDA DEĞİL"

Maçın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştiren Özat, "Mete Kalkavan'ın aklı hala Fenerbahçe maçında kalmış. O kadar net pozisyonlar var ki... Geçmiş, geçmişte kalmalı. Bu maçlarda daha dikkatli olmak gerekiyor. Tüm Türkiye tabii Fenerbahçe - Galatasaray maçına odaklanmış. Kimin canı yanmış kimsenin umurunda değil."

Kırmızı-siyahlı ekibin 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından 2 maç kaybettiğini hatırlatan Özat, "Kötü oynadığımız bir oyunda bile ilk yarı 2-0 öne geçebilirdik. Onlar da atabilirdi. Gol olacağını düşünmediğimiz pozisyonda gol geldi. Kazanmak adına her hamleyi yaptık. Bu 1 puanın önemi anlaşılacaktır. Akhisarspor'u kutluyorum tam bir deplasman takımı. İnsanlar her maçı kazanmamızı istiyor. Bu tür kayıplar olacaktır." ifadelerini kullandı.

"KARABÜKSPOR'DAN BİLE GERİDEYDİK"

Başkent ekibinde yeniden göreve başladıkları dönemden bugünkü hale gelinebileceğini kimsenin hayal dahi edemeyeceğini vurgulayan Özat, şunları kaydetti:

"Takım, Karabük'ten bile gerideydi. Kimin kolay maçı var, her takım zor maç oynayacak. 21 puanlı Konyaspor'un ümidi var, Osmanlıspor'un, Antalya'nın, Alanya'nın ümidi var. Biz neden ümitsizliğe kapılıyoruz onu anlamadım. Önemli olan sonunu iyi getirmek. Bu düşüşün de bir çıkışı olacaktır. Belki milli maç arası iyi gelecektir. Bu haftadan sonra ligin rengi değişecek. Çünkü Karabükspor ile herkes oynadı."

Kaynak: haberinburada