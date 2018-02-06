Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında oynanan Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı öncesi Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş el sıkışmadı.

BİR ARAYA GELMEDİLER

Aralarındaki gergin demeçlerin ardından iki teknik adamın karşılaşma öncesi tokalaşıp tokalaşmayacağı merak konusu olmuştu. Şenol Güneş sahaya en son çıktığı için iki isim maç öncesi bir araya gelmedi.

Kaynak: haberinburada