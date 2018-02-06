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Ümit Özat ile Şenol Güneş Türkiye Kupası Maçında Tokalaşmadı

ÜMİT ÖZAT İLE ŞENOL GÜNEŞ TÜRKİYE KUPASI MAÇINDA TOKALAŞMADI

Hafta içinde birbirlerini hedef alan Ümit Özat ile Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupasında oynanan maçta el sıkışmadı.

Tarih : 06 Şubat 2018, 23:30
Puan Ver : Ümit Özat İle Şenol Güneş Türkiye Kupası Maçında Tokalaşmadı(10/10)6

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında oynanan Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı öncesi Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş el sıkışmadı.

BİR ARAYA GELMEDİLER

Aralarındaki gergin demeçlerin ardından iki teknik adamın karşılaşma öncesi tokalaşıp tokalaşmayacağı merak konusu olmuştu. Şenol Güneş sahaya en son çıktığı için iki isim maç öncesi bir araya gelmedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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