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Ümit Özat, Galatasaraylı futbolcuyu gözüne kestirdi

ÜMİT ÖZAT, GALATASARAYLI FUTBOLCUYU GÖZÜNE KESTİRDİ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Galatasaray'da forma giyen Ahmet Çalık'ın kiralık olarak kadroya dönmesini istiyor.

Tarih : 20 Aralık 2017, 11:10
Puan Ver : Ümit Özat, Galatasaraylı Futbolcuyu Gözüne Kestirdi(9/10)5

Küme düşme hattında yer alan Gençlerbirliği devre arası transferleri için şimdiden çalışmalara başladı.

Kırmızı- Siyahlılar'ın gündeminde ise geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a satılan Ahmet Çalık var.

Teknik direktör Ümit Özat'ın, genç oyuncunun kiralık olarak kadroya katılmasını istediği belirtildi. Yönetimin birkaç güne kadar girişimlere başlayacağı ifade edildi.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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