ÜMİT ÖZAT: DEVRE ARASI NAHOŞ OLAYLAR OLDU!
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 2-2 biten Fenerbahçe maçı sonrası, "Devre arasında nahoş olaylar oldu" dedi.
Süper ekibi Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 2-2 biten Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
"ÇATA ÇAT OYNAYACAĞIZ"
Kırmızı-Siyahlı ekibin hocası şöyle konuştu:
"Oyuncularımı kutluyorum. Hiçbir rakipten çekincem yok! Hafta içi Beşiktaş, bugün Fenerbahçe, sonra yine Beşiktaş, sonra Trabzonspor. Çata çat oynayacağız. Tek kaygım yapılan algı operasyonu. 4 büyük takım da hakemlerden şikayet edecekse diğer 14 Anadolu takımı ne yapsın? Devre arası nahoş olaylar oldu. Alın teriyle kazanmanın ne demek olduğunu Fenerbahçeliler de iyi bilir, ben de iyi bilirim. Fenerbahçe'de 6 sene oynadım, 5.5 sene kaptanlık yaptım. Şampiyonluklar kazandım. Oyuncum yerde yatıyor diye eleştiriyorlar. Maçın 20. dakikasında zaman geçirilmeyeceğini 20 yıl futbol oynayan bir insan olarak iyi bilirim. Fenerbahçe'nin puan kaybının nedeni oyuncunun yerde yatması değil."
Kaynak: haberinburada
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