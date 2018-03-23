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Ümit Milliler Alanya'da fena dağıldı!

ÜMİT MİLLİLER ALANYA'DA FENA DAĞILDI!

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup maçında Alanya'da konuk ettiği İsveç'e 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Tarih : 23 Mart 2018, 22:10
Puan Ver : Ümit Milliler Alanya'da Fena Dağıldı!(10/10)6

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup maçında Türkiye ile İsveç karşılaştı. Mücadele konuk takım İsveç'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maç öncesi perşembe akşamı Ümit Milli Takım'a, A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Abdülkadir Ömür ve Mehmet Zeki Çelik de Mircea Lucescu'nun onayıyla dahil edilmişti. Ancak Abdülkadir ve Zeki'nin de çabaları farklı mağlubiyeti önlemeye yetmedi ve Alpay Özalan Ümit Milli Takım'ın başındaki ilk sınavında ağır bir yara almış oldu.

PERDEYİ 6. DAKİKADA ASORO AÇTI

6. dakikada gelişen Türkiye atağında sağ kanattan rakip sahaya hızla giriş yapan Melih, topu korner çizgisine kadar sürdü. Melih'in yaptığı ortaya yükselen Orkan'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 7. dakikada sağ taraftan ani gelişen Asoro topla buluşarak hızla ceza sahasına sokuldu. Kaleci Muhammed kalesinden çıkarak engellemeye çalıştı fakat Asoro'nun vuruşu kaleciyi de geçerek ağlarla buluştu: 0-1.

SVANTE FARKI İKİYE ÇIKARDI

13. dakikada orta sahada rakipten topu alan Abdülkadir, şık çalımlarla ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Pontus, topu kornere çeldi. 40. dakikada gelişen İsveç atağında Alexander'in ara pasında topu Svante Ingelsson'ın ayağına bıraktı. Ingelsson, Türkiye defansından 2 oyuncuyu çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Muhammed'i de çalımlayan Svante topu ağalarla buluşturdu: 0-2.

ASORO KENDİSİNİN 2'İNCİ İSVEÇ'İN 3'ÜNCÜ GOLÜNÜ KAYDETTİ

51. dakikada Melih'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Oğulcan hızla içeri sokularak sert vurdu ancak az farkla top auta gitti. 57. dakikada ceza sahasına ani giriş yapan Alexander koşu yapan Svante'ye pas verdi. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Svante vurdu ancak kaleci Muhammed topu kornere çeldi. 83. dakikada ani gelişen İsveç kontratağında Jonathan Levi'nin ara pasında topla buluşan Joel Asoro iki Türkiye oyuncusunun arasından ceza alanına girdi. Topu kontrol eden Asoro pozisyonu engellemek isteyen kaleci Muhammed'in üzerinden aşırtma vuruşla topu filelerle yolladı: 0-3.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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