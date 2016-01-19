

Galatasaraylı eski futbolcu ve spor yorumcusu Ümit Karan, Fenerbahçe'nin Eskişehirspor maçında kazandığı penaltı için ilginç bir yorumda bulundu. 360 TV'de yayınlanan Telegol programında konuşan Karan, "Ben Fernandao'nun yerinde olsam o penaltıyı dışarı atardım, hayatımda bu kadar komik bir penaltı, kırmızı kart gördüysem namertim" dedi. Ancak Ümit Karan'ın bugün söyledikleriyle yaklaşık 11 yıl önce oynanan Galatasaray - Sivasspor maçında yaptıkları birbirine ters düştü.







"O dönem uzun süre konuşulmuştu"







2005-2006 sezonunda 11 Eylül 2005 tarihinde oynanan Galatasaray - Sivasspor maçı sarı kırmızılı takımın 2-0 üstünlüğü ile sona ermişti. O maçta Galatasaray'ın iki golünü de Ümit Karan atmıştı. Ümit'in attığı 2. goldeki penaltının oluşumu ise o dönem uzun süre konuşulmuştu.







"Sivassporlu Hakkı ceza sahasında topu eline almıştı"







83. dakikada hakemin "devam" kararını fark edemeyen Sivassporlu Hakkı'nın ceza alanında topu yanlış anlama sonucunda eline alması üzerine hakem Mustafa Çulcu penaltı noktasını göstermişti.







Dün oynanan maçta Eskişehir aleyhine verilen haksız penaltı için "Ben Fernandao'nun yerinde olsam o penaltıyı dışarı atardım" diyen Ümit Karan o günkü penaltı atışında kaleciyi ve topu ayrı köşelere göndermeyi tercih etmişti ve takımını 2-0 öne geçirmişti. Ümit'in dün geceki maçla ilgili yorumu ise geçmişte yaşanan bu olayı hatırlayanları şaşırttı.