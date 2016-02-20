

"Gülün Adı" ve "Foucault Sarkacıö adlı romanlarıyla dünya çapında ün kazanan İtalyan yazar, bilim adamı, eleştirmen ve düşünür Umberto Eco, 84 yaşında hayatını kaybetti.







Aynı zamanda Ortaçağ estetiği ve göstergebilim uzmanı olan Umberto Eco'nun ölüm haberini, İtalyan La Repubblica gazetesi duyurdu.







Buna göre, bir süredir kanser tedavisi gören ve çağdaş kültürün en önemli isimlerinden biri olan Umberto Eco, yerel saatle dün akşam saat 22.30 sıralarında evinde yaşamını yitirdi.







20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden kabul edilen Eco, birçok uluslararası ödüle ve İtalya, Fransa ve Almanya'dan devlet nişanlarına sahipti.







Son olarak "Sıfır Sayıö adlı kitabı yayımlanan Eco'nun eserleri pek çok dile çevrilmişti.







1980 yılında yayımlanan "Gülün Adı, Sean Connery'nin başrolünü üstlendiği bir filmle beyaz perdeye aktarılmıştı.







1932 yılında İtalya'nın Alessandria kentinde doğan Umberto Eco, 1971 yılından bu yana Bologna Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmaktaydı.