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UMARIM GÜLEN ABD'DE İFADE VERMEK YERİNE TÜRKİYE'YE GELİR


UMARIM GÜLEN ABD'DE İFADE VERMEK YERİNE TÜRKİYE'YE GELİR
Tarih : 23 Aralık 2015, 12:12
Puan Ver : Umarım Gülen Abd'de İfade Vermek Yerine Türkiye'ye Gelir(7/10)8


Fethullah Gülen'in ABD'den iadesine ilişkin konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanı gerekli gördükleri zaman basına açıklama yapabilecektir. Gülen'in iadesiyle ilgili olarak basına gelişmelerle ilgili olarak gerekli bilgi verilecektir" dedi.



"Kırmızı Bülten'le ilgili mahkemelerin verdiği kararlar bakanlığımıza ulaştı. Hazırlıklarımız sürüyor" diyen Bozdağ, gazetecilerin sorularına verdiği cevapta "Türkiye'ye istinabe konusunda yetki bize ait değildir. Gülen'in istinabe yerine kendisinin Türkiye'ye gelmesi daha doğru olacaktır" ifadesini kullandı. "Gülen'in mahkemeye doğrudan çıkarak hâkimin sorularına cevap vermesi daha doğru olur" diyen Bozdağ, "Umarım Türkiye'ye gelir. Şu anda buna mani bir durum yoktur. Avukatı istinabe talep etmek yerine Türkiye'ye davet edip ifade vermesini istemesi saha yakışıkalır. Kendisine yöneltilen iddialara gereken cevabı gelip Türkiye'de kendisi versin" diye konuştu.



Tahşiyeciler grubuna yönelik kumpas kurulduğu iddiasıyla 33 sanığın yargılandığı davada, sanıklar arasında yer alan Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, “Müvekkilimin ifadesinin alınması için adli yardıma başvurulsa, orada ifade vermeye hazır. Kırmızı bülten ABD'de geçerli değil" açıklaması yapmıştı.








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