Yönetmen Ouantin Tarantino'nun fetiş oyuncusu olan Uma Thurman, Tarantino'nun filmlerinin yapımcılığını üstlenen Harvey Weinstein hakkındaki sistematik şekilde cinsel saldırıda bulunduğu ve bunların örtbas edilmesini sağladığı suçlamalarının ayyuka çıkmasından aylar sonra nihayet konuştu.

DAHA FAZLA SESSİZ KALAMADI

Ekimde skandalın patlak vermesinin ardından Weinstein'ın 'bir kurşunla ölmesinin fazla iyi olacağı, yavaş yavaş acı çekerek ölmesini dilediğini' söyleyen Thurman, o sırada çok öfkeli olduğundan daha sonra uygun bir açıklama yapmak istediğini belirtmişti. Hafta sonunda New York Times'ın köşe yazarı Maureen Dowd'a konuşan Thurman, 1994'te Tarantino'nun yönettiği, dönemin en çok ses getiren filmi Pulp Fiction'ın çekimlerinin tamamlanmasının ardından Weinstein'in cinsel saldırısına uğradığını anlattı.

"YERE İTİP ELİYLE BASTIRDI, SÜRTÜNMEYE ÇALIŞTI"

Londra'daki Savoy Otel'de suitinde ziyaret ettiği Weinstein'ın kendisini yere itip eliyle bastırdığını, cinsel organıyla sürtünüp soyunmaya çalıştığını ve her türlü nahoş şeyi yaptığını' söyleyen Thurman, bununla birlikte cinsel birleşmeye zorlamadığını kaydetti. Daha sonra Reuters'in konuya daha fazla açıklık getirmesi için ulaştığı Thurman'ın avukatı, New York Times'daki yazının her şeyi anlattığını söyledi.

"KERTENKELE GİBİ ÇIRPINIYORDUM"

O sırada bir kertenkele gibi çırpınarak kurtulmaya çalıştığını ve dengesine yeniden kavuşmak, hayatını yeniden yoluna koymak için çok uğraştığını, Weinstein'ın ise ertesi gün kendisine kocaman bir demet sarı gül gönderdiğini ve kendisini affettirmeye çalıştığını anlatan Thurman, yapımcıya "Bana yaptıklarını başka kadınlara da yaparsan her şeyi anlatır seni rezil ederim" diye bağırdığını aktardı.

"KONUŞURKEN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAMAKTAN KORKTUM"

Üç çocuk annesi 47 yaşındaki ünlü aktris, bu olaydan yaklaşık çeyrek asır sonra onlarca kadının aynı akıbete uğradığını öğrendiğinde kendini çok kötü hissettiğini, "Konuşamayacak kadar öfkeliyim" dediğinde aslında herkesin ortasında hüngür ağlama korkusunu gizlediğini belirtti.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ KADIN MAĞDUR

Hollywood'un en prestijli filmlerinin çekilmesini sağlamış, en çok kazanan yapımcılarından biri olan Weinstein hakkında son aylarda tecavüz dahil cinsel saldırı suçlamasında bulunan kadınların sayısı 70'i geçti. Aralarında Thurman gibi sektörün en tanınmış, en saygın isimleri var. Weinstein diğer suçlamaları yalanladığı gibi Thurman'la ilgili de 'uygunsuz bir harekette bulunduğu ve derhal özür dilediği, cinsel saldırıda bulunmadığına' dair açıklama yaptı.

Kaynak: haberinburada