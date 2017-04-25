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uluslararası ankara 28. film festivali

ULUSLARARASI ANKARA 28. FİLM FESTİVALİ

Uluslararası Ankara 28. Film Festivali'nde, "Ulusal Uzun Proje Geliştirme Ödülleri"ne, "Kumbara" ve "Sen, Ben, Lenin" projeleri değer görüldü.

Tarih : 25 Nisan 2017, 12:28
Puan Ver : Uluslararası Ankara 28. Film Festivali(8/10)8


Uluslararası Ankara 28. Film Festivali'nde, "Ulusal Uzun Proje Geliştirme Ödülleri"ne, "Kumbara" ve "Sen, Ben, Lenin" projeleri değer görüldü.



Festivalin Basın Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen "Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması"nda elemeleri geçerek 30'ar bin liralık ödülü almaya hak kazanan projeler açıklandı.



Ödül, Ferit Karol'un "Kumbara", Tufan Taştan'ın "Sen, Ben, Lenin" projelerine verildi.



 



kaynak:haberler








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