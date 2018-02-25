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Uluslararası alışveriş siteleri PKK paçavraları satıyor

ULUSLARARASI ALIŞVERİŞ SİTELERİ PKK PAÇAVRALARI SATIYOR

Uluslararası alışveriş siteleri Amazon, Ebay ve AliExpress, terör örgütü PYD/PKK'nın sözde bayrak, rozet ve armalarını satıyor.

Tarih : 25 Şubat 2018, 19:50
Puan Ver : Uluslararası Alışveriş Siteleri Pkk Paçavraları Satıyor(8/10)4

İnternet üzerinden uluslararası alışveriş yapılan Amazon, Ebay ve AliExpress siteleri, terör örgütü PKK-PYD'nin sözde bayrak, rozet ve armalarını satıyor.

TÜRKİYE'YE SATIŞI YOK

Türkiye'de de sıkça kullanılan bazı ünlü alışveriş siteleri, terör örgütü PKK-PYD'nin sözde bayrak, rozet ve armalarını satıyor. AliExpress sitesinde sınırlama olmaksızın sözde bayrak, arma ve rozetler satılırken, Amazon'da sadece Türkiye'ye satış olmadığı belirtiliyor.

ABD ORDUSUNUN POSTANELERİ İLE YOLLUYOR

Ebay'da ise Amerika dışındaki askeri postane ve filo postaneleri aracılığı ile ürünlerin gönderilebileceği yazarken, terör örgütü PKK-PYD paçavralarını sadece Amerikan ordusuna ait postaneler aracılığı ile yolluyor. Ayrıca PKK-PYD terör örgütü hakkında "DEAŞ karşıtı aslanlar" ifadelerine yer veriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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