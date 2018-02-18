ULUSLARARASI AJANS DUYURDU: ANLAŞMA YAPILDI, ESAD AFRİN'E GİRECEK
Uluslararası haber ajansı Reuters, terör örgütü PYD/PKK'nın Esad rejimiyle anlaştığını ve bu anlaşma doğrultusunda Suriye ordusunun Afrin'e gireceğini iddia etti.
Reuters haber ajansı, terör örgütü PYD/PKK'nın Esad rejimiyle anlaştığı bilgisini abonelerine servis etti. PYD/PKK'lı terörist elebaşları habere kaynak olarak gösterildi.
ANLAŞMAYA GÖRE SURİYE ORDUSU AFRİN'E GİRECEK
Anlaşmaya göre Esad rejimi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun müşterek olarak operasyon düzenlendiği Afrin'e girecek.
ESAD'A YAKIN HABER SİTESİ İDDİALARI DOĞRULADI
Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli Al Masdar News sitesi ise Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği Afrin'e Suriye ordusunun gireceği yönündeki bilgiyi paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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