

Mısırlı hattat Saad Muhammed, 700 metrelik bir Kuran yazdı. Muhammed, bunun dünyadaki en büyük el yazması Kuran olduğunu söylüyor.







Saad Muhammed, 3 yılda tamamladığı eseriyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi umuyor. Ancak Muhammed rekor başvurusu için parası olmadığını söylüyor ve yardım bekliyor.







Saad Muhammed, Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki Belkina kasabasında yaşıyor. İslami motiflerle süslediği Kuran'ı yazmak için kimseden para yardımı almadığını belirtiyor.







Ahşap bir düzeneğe yerleştirilen Kuran'ın yazıldığı rulo kağıdın uzunluğu, New York'un simge gökdelenlerinden 381 metre yükseklikteki Empire State Building'in neredeyse iki katı.







kaynak:milliyet