

Niğde'nin Ulukışla İlçesi Gedelli Köyü kırsalında mantar toplayan vatandaşlar kayaların yanında bir tabanca ve telsiz buldu. Durumun Jandarmaya bildirmesi üzerine yapılan incelemelerde telsiz ve silahın 20 Mart 2014'de Türkiye'de düzenlediği ilk kanlı eylem olarak kayıtlara geçen IŞİD'cilere ait olduğu saptandı.







CAMİDE YAKALANMIŞTI







2 yıl önceki olayda 2 IŞİD üyesi saldırının ardından tedavi için gittikleri sağlık ocağında yakalanmış, firar eden IŞİD üyesi ise Ulukışla İlçesine bağlı Köşkönü köyünün camisinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanmıştı. Ekipler, bulunan telsiz ve tabancanın firar eden IŞİD üyesinden düşürmüş olabileceği üzerinde duruyor.







TEDAVİ İÇİN DOKTORA GİDİNCE YAKALANDILAR







IŞİD'in Türkiye'deki ilk kanlı eylemi olarak bilinen saldırı 20 Mart 2014'te Niğde'nin Ulukışla İlçesi'nde meydana geldi. K.Ö.'nün yönetimindeki taksi ile İstanbul'a gitmek üzere Hatay'dan yolan çıkan Benyamin Xu, Çendrim Ramadani ile Muhammed Zakiri, Ulukışla-Adana Otoyolu'nun Gedeli viyadüğündeki rutin yol kontrolünde taksiyi durdurmak isteyen güvenlik güçlerine otomatik tüfeklerle ateş açarak Jandarma Astsubay Üstçavuş Adil Kozanoğlu ile polis memuru Adem Çoban'ı şehit edip 7 asker ve yolcu otobüsündeki 1 kişiyi de yaraladıktan sonra gasp ettikleri kamyonun şoförü Turan Yaşar'ı da öldürerek kaçtı.







Çatışmada yaralan ve tedavi için Eminlik Köyü'ndeki 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na giden teröristlerden 2'si burada, diğeri de Köşkönü Köyü'nde yakalandı. Teröristlerin üzerinde ve gasp ettikleri kamyonda yapılan aramada 3 kalaşnikof tüfek, 3 tabanca 7 el bombası, 2 susturucu, 3 kasatura, telsiz ve batarya ele geçirildi. Savcılık iddianamesinde IŞİD terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen ve Ankara'ya gönderilen teröristler, sorgularının ardından sevk edildikleri Ankara 9'uncu Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Fuad Mövsümöv de gözaltına alındıktan sonra tutuklanıp yargılanmaya başladılar. Sanıklar 11 Mayıs'ta yeniden hakim karşısına çıkacak.