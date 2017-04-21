ULUDERE'DE KALLEŞ SALDIRI! 2 ŞEHİT
Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı bir grup Şenyuva üs bölgesine saldırı düzenledi. Saldırıda 2 asker şehit olurken, 6 terörist öldürüldü.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı bir grup Şenyuva üs bölgesine saldırı düzenledi. Saldırıda 2 asker şehit olurken 2 asker de yaralandı. Saldırının ardından operasyon başlatıldı. Operasyonda 6 terörist öldürüldü.
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