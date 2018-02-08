Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, İl Özel İdaresine ait tapulu tek tesis olan Büyük Otel, çıkarılan yasayla kurumun kapatılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Belediye de oteli yıktı, yerine otopark yaptı.

"BİR DÖNEMİN EN İYİ OTELLERİNDENDİ"

GÜMTOB Başkanı Haluk Beceren, Uludağ'da Özel İdare'ye ait tapulu tek tesis Büyük Otel idi. Yıkılan hali, ilk hali değildi. Daha sonra büyütüldü. Uludağ'da bir dönemin en iyi otellerinden biriydi dedi. Beceren, şunları kaydetti:

"Kanun değişikliğiyle özel idarelerin tüm varlıklarının büyükşehir belediyelerine devredilmesiyle, bu otel de Bursa Büyükşehir Belediyesine devredildi. Büyükşehir Belediyesi de içinde var olan kiracıyı tahliye ederek, yeniden yapılmak üzere bu kış başında yıktı. Otelin yıkımıyla ortaya çıkan arazi düzeltilerek otopark olarak kullanılmaya başlandı. Birinci Oteller Bölgesi'ndeki otopark sıkıntısı giderilmiş oldu. Gelecekte bu araziye nasıl bir yapı yapılacak, bilmiyoruz. Bu otoparkın geçici olduğunu düşünüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tasarrufunda olan bu araziye altı otopark, üzeri otel olacak bir tesis yapılacağını öğrendik, öyle biliyoruz."

MAHKEME DEVAM EDİYOR

Bursa Valiliği Özel İdareden tesisi Dörts İnşaat Yapı şirketi adına kiralayan işletmeci Emre Saklıca, tesisin belediyeye devredilmesinin ardından işletme ruhsatı için başvuruda bulundu. Kış sezonu için tur acentaları ve çok sayıda müşterisiyle bağlantıları yapan Saklıca, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepeden, Büyük Otelin yıkılıp, yerine otopark yapılacağını öğrendi.Tesisi tahliye eden Saklıca, maddi kayba uğradığını gerekçe göstererek Bursa 4üncü Sulh Hukuk Mahkemesinde zarar tazminat davası açtı.

Kaynak: haberinburada