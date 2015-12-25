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uludağ'da yılbaşı hazırlıkları tamamlandı ama kar yok

ULUDAĞ'DA YILBAŞI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI AMA KAR YOK

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da oteller yeni yıl hazırlıklarını sürdürüyor

Tarih : 25 Aralık 2015, 14:40
Puan Ver : Uludağ'da Yılbaşı Hazırlıkları Tamamlandı Ama Kar Yok(7/10)8


Otellerde yılbaşı nedeniyle doluluk oranı yüzde 80'lere ulaşırken, Beyaz Cennet'te beklenen kar yağışı olmaması işletmecileri kara kara düşündürüyor.Uludağ'da işletme sahipleri yılbaşında otellerin dolu olmasına karşın pistlerde kar olmaması nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Geçen seneye oranla bu yıl beklenilen kar yağışının olamaması nedeniyle pistlerde kayak yapılamazken, bu durum hem otel işletmecilerini hem de dağ esnafını olumsuz yönde etkiledi.



Otellerde doluluk oranı yüzde 80'lere ulaşırken, işletmeciler yılbaşı için özel programlar hazırladı. Yılbaşını Uludağ'da geçirmeksiteyen tatilcilerin büyük kısmının yerli turistler olduğunu söyleyen Ağaoğlu My Mountain Otel Genel Müdürü Murat Pınarcı, "Yılbaşında sanırım yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağız. Bu yıl ağırlık olarak yerli turistlerin ön planda. Kar yağışında biraz sıkıntı var" dedi.








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