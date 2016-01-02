ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETRE OLDU
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, iki gündür etkili olan yağışın ardından Uludağ oteller bölgesinde kar kalınlığı 60 santimetre oldu.
Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 8, gece ise sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının pazartesiye kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü Bursa-Uludağ karayolunda, jandarma ekipleri buzlanma dolayısıyla tatilcileri zincirsiz araç kullanmamaları konusunda uyarıyor.
Öte yandan yılbaşı tatilini Uludağ'da geçiren yerli ve yabancı turistler, pistlere çıkarak karın keyfini çıkardı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar