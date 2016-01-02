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ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETRE OLDU


ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETRE OLDU
Tarih : 02 Ocak 2016, 13:05
Puan Ver : Uludağ'da Kar Kalınlığı 60 Santimetre Oldu(6/10)6


Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, iki gündür etkili olan yağışın ardından Uludağ oteller bölgesinde kar kalınlığı 60 santimetre oldu.



Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 8, gece ise sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının pazartesiye kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.



Karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü Bursa-Uludağ karayolunda, jandarma ekipleri buzlanma dolayısıyla tatilcileri zincirsiz araç kullanmamaları konusunda uyarıyor.



Öte yandan yılbaşı tatilini Uludağ'da geçiren yerli ve yabancı turistler, pistlere çıkarak karın keyfini çıkardı.








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