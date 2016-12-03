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uludağ'da araçlar mahsur kaldı

ULUDAĞ'DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışının etkili olması nedeniyle zirveye çıkan yolda otomobiller kara saplanarak mahsur kaldı.

Tarih : 03 Aralık 2016, 09:33
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Yoğun kar yağışı turizimcileri mutlu ederken, araçlarıyla Bakacak mevkiinden şehir manzarası izlemek isteyen yaklaşık 30 araç sürücüsü bölgede mahsur kaldı. 30 santim olan kar kalınlığı nedeniyle bölgeye zincirsiz çıkan araç sürücüleri zor anlar yaşadılar.

Köylüler tarafından traktörlerle saplandıkları yerden çekilen araçlar yollarına devam ederken, jandarma ekipleri sürücülere zincir takmalarını ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundular. DHA



Bolu'da kar ulaşımı olumsuz etkiledi



Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. TEM yolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi.



 



kaynak:sözcü








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