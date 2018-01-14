Uludağ, bu kış karın keyfini doyasıya yaşamak isteyen birçok yerli ve yabancı turistin akınına uğradı. Sömestr tatili öncesi otellerde doluluk oranı yüzde 60'ları geçti.

'Beyaz Cennet' Uludağ, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Türkiye'nin çeşitli illeri ve yurt dışından gelen tatilci ve turistler, kayak pistlerini doldurdu. Hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyenler gönüllerince kayarak günün tadını çıkardı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

OTELLER DOLMAYA BAŞLADI

Uludağ, hafta sonu doldu taştı. Kayak merkezlerinde kızaklara binen gençler, gönüllerince kaydı. Bir ve ikinci bölgedeki otellerde doluluk oranlarının yüzde 60'ın üzerinde bulunduğunu belirten Karinna Otel Operasyon Müdürü Harbi Türk, şöyle dedi:

"Geçen yılın Kasım ayında yağdı kar. Hatta yeni yıla karlı girdik Uludağ'da. Bereketli başladık bu sezona. Önümüzdeki hafta sonu okullar yarı yıl tatiline giriyor. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre önümüzdeki günlerde kar bekliyoruz. Sömestrde doluluk oranının yüzde 80'i bulacağını tahmin ediyoruz. Günü birlik turistlerin Uludağ'a büyük ilgi göstermesi bizleri memnun ediyor."

"SÖMESTRDA DOLULUK DAHA DA ARTACAK"

Sarıalan Bölgesi'nde esnaf, Ramazan Korkmaz, "Geçen yıl bugünlerde Uludağ'da kar daha fazla idi. Kar yağarsa daha iyi olacak. Gelen müşterilerimize elimizden gelen kolaylığı sağlıyoruz. Sömestrda doluluk oranının artacağını umuyoruz" diye konuştu.

Uludağ'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Kübra Çelik, Uludağ'ın çok güzel olduğunu söyleyerek, "Hemen hemen her sezon Uludağ geliyorum. Çok muhteşem bir yer. Bol bol kayak yapıyorum" dedi.















Kaynak: haberinburada