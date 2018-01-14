Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
Lucescu, Gurbetçi Yıldız İle Özel Görüşme Yaptı
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Bobo İçin Devreye Girdi
Villarreal Deplasmanda Real Madrid'i 1-0 Yendi
Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor
Fenerbahçe'nin Yeni Stoperi Mehmet Topal Oldu!
Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik
Tolgay Arslan'dan Bayern Münih'e Gönderme: Onlardan Aşağı Kalır Yanımız Yok
İngiliz Eski Futbolcu Ferdinand: Cenk Tosun Umarım Kontratına İzolasyon Maddesi Ekletmiştir
Olay Yaratan İddia! Dünya Kupası Öncesi Doping Girişimi
Kapıkule'de Tır Kuyruğu 16 Km'yi Buldu
Ethereum, Bin 423 Doları Görerek Tarihi Rekor Kırdı
Uludağ, Tatilcilerin Akınına Uğradı
Dursun Özbek'ten Arda Turan Açıklaması: Ekonomik Sebeplerden Başakşehir'i Seçti
Başbakan Yardımcısı Şimşek: İlk Kez Konut Alacaklara Kolaylık Sağlayacağız
Arda Turan Transferine Fatih Terim Sessiz Kalmadı! İşte O Sözler
Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Orkan Çınar Takımda Kalıyor
Cenk Tosun'un Maçı Sırasında Yanlış Füze Alarmı Verildi
Abd'nin Seyahat Uyarısında Bulunduğu Şanlıurfa'ya Turist Yağdı

Uludağ, Tatilcilerin Akınına Uğradı

ULUDAĞ, TATİLCİLERİN AKININA UĞRADI

Uludağ, bu kış karın keyfini doyasıya yaşamak isteyen birçok yerli ve yabancı turistin akınına uğradı. Sömestr tatili öncesi otellerde doluluk oranı yüzde 60'ları geçti.

Tarih : 14 Ocak 2018, 17:40
Puan Ver : Uludağ, Tatilcilerin Akınına Uğradı(8/10)4

'Beyaz Cennet' Uludağ, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Türkiye'nin çeşitli illeri ve yurt dışından gelen tatilci ve turistler, kayak pistlerini doldurdu. Hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyenler gönüllerince kayarak günün tadını çıkardı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

OTELLER DOLMAYA BAŞLADI

Uludağ, hafta sonu doldu taştı. Kayak merkezlerinde kızaklara binen gençler, gönüllerince kaydı. Bir ve ikinci bölgedeki otellerde doluluk oranlarının yüzde 60'ın üzerinde bulunduğunu belirten Karinna Otel Operasyon Müdürü Harbi Türk, şöyle dedi:

"Geçen yılın Kasım ayında yağdı kar. Hatta yeni yıla karlı girdik Uludağ'da. Bereketli başladık bu sezona. Önümüzdeki hafta sonu okullar yarı yıl tatiline giriyor. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre önümüzdeki günlerde kar bekliyoruz. Sömestrde doluluk oranının yüzde 80'i bulacağını tahmin ediyoruz. Günü birlik turistlerin Uludağ'a büyük ilgi göstermesi bizleri memnun ediyor."

"SÖMESTRDA DOLULUK DAHA DA ARTACAK"

Sarıalan Bölgesi'nde esnaf, Ramazan Korkmaz, "Geçen yıl bugünlerde Uludağ'da kar daha fazla idi. Kar yağarsa daha iyi olacak. Gelen müşterilerimize elimizden gelen kolaylığı sağlıyoruz. Sömestrda doluluk oranının artacağını umuyoruz" diye konuştu.

Uludağ'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Kübra Çelik, Uludağ'ın çok güzel olduğunu söyleyerek, "Hemen hemen her sezon Uludağ geliyorum. Çok muhteşem bir yer. Bol bol kayak yapıyorum" dedi.







 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uludağ  Tatilcilerin  Akınına  Uğradı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER