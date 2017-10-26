Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet

ultrAslan Lideri, Tartışmalı Koreografiyle İlgili İfade Verdi: İddialar Gerçek Dışı

ULTRASLAN LİDERİ, TARTIŞMALI KOREOGRAFİYLE İLGİLİ İFADE VERDİ: İDDİALAR GERÇEK DIŞI

ultrAslan lideri Sebahattin Şirin, derbideki koreografiyle ilgili ifade verdi, "Sloganın asıl sahibi biziz. Fethullah Gülen iddiaları gerçek dışı." dedi.

Tarih : 26 Ekim 2017, 16:30
Puan Ver : Ultraslan Lideri, Tartışmalı Koreografiyle İlgili İfade Verdi: İddialar Gerçek Dışı(8/10)4

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ultrAslan tribünlerinde Rocky Balboa'yı resmeden dev bir poster ve yanında "Ayağa kalk" yazılı pankart yer açılmıştı. Koregrafinin ardından sosyal medyada Fethullah Gülen'in geçen hafta örgüt üyelerine verdiği vaazda sarf ettiği "Ayağa kalk" sözleri hatırlatılmaya başlandı. Gülen'in sözleri ile ultrAslan'ın koregrafisi arasında bağ olduğu iddia edildi. Bunun üzerine Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla koregrafiyle ilgili inceleme başlatılmıştı.

Başbakan'ın talimatıyla başlatılan inceleme kapsamında Galatasaray taraftar grubu ultrAslan Başkanı Sebahattin Şirin ve ultrAslan üniversite sorumlusu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na giderek müfettişlere ifade verdi.

"BUNLAR EMPERYALİST GÜÇLERİN HALKI BİRBİRİNE DÜŞÜRME PLANIDIR"

Şirin ifade süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Salı günü ultrAslan'ın üniversite sorumlusu arkadaşla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı müfettişlerle görüştük. Bu pankartı geçen seneden planladığımızı, o sloganın asıl sahibinin biz olduğumuzu, sosyal medyadaki Fethullah Gülen iddialarının gerçek dışı olduğunu, bir bağlantımız olmadığını dile getirdik. Süreç bizim açımızdan güzele gidiyor. Artık sosyal medyada, geçmişte atılan tweet'leri gündeme çıkarıyorlar. Başka proje mi bu? Bunlar, emperyalist güçlerin halkı, taraftarları birbirine düşürme planıdır."

(Aydınlık)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ultraslan  Lideri  Tartışmalı  Koreografiyle  İlgili  İfade  Verdi  İddialar  Gerçek  Dışı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER