ULTRASLAN LİDERİ, TARTIŞMALI KOREOGRAFİYLE İLGİLİ İFADE VERDİ: İDDİALAR GERÇEK DIŞI
ultrAslan lideri Sebahattin Şirin, derbideki koreografiyle ilgili ifade verdi, "Sloganın asıl sahibi biziz. Fethullah Gülen iddiaları gerçek dışı." dedi.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ultrAslan tribünlerinde Rocky Balboa'yı resmeden dev bir poster ve yanında "Ayağa kalk" yazılı pankart yer açılmıştı. Koregrafinin ardından sosyal medyada Fethullah Gülen'in geçen hafta örgüt üyelerine verdiği vaazda sarf ettiği "Ayağa kalk" sözleri hatırlatılmaya başlandı. Gülen'in sözleri ile ultrAslan'ın koregrafisi arasında bağ olduğu iddia edildi. Bunun üzerine Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla koregrafiyle ilgili inceleme başlatılmıştı.
Başbakan'ın talimatıyla başlatılan inceleme kapsamında Galatasaray taraftar grubu ultrAslan Başkanı Sebahattin Şirin ve ultrAslan üniversite sorumlusu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na giderek müfettişlere ifade verdi.
"BUNLAR EMPERYALİST GÜÇLERİN HALKI BİRBİRİNE DÜŞÜRME PLANIDIR"
Şirin ifade süreciyle ilgili şunları söyledi:
"Salı günü ultrAslan'ın üniversite sorumlusu arkadaşla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı müfettişlerle görüştük. Bu pankartı geçen seneden planladığımızı, o sloganın asıl sahibinin biz olduğumuzu, sosyal medyadaki Fethullah Gülen iddialarının gerçek dışı olduğunu, bir bağlantımız olmadığını dile getirdik. Süreç bizim açımızdan güzele gidiyor. Artık sosyal medyada, geçmişte atılan tweet'leri gündeme çıkarıyorlar. Başka proje mi bu? Bunlar, emperyalist güçlerin halkı, taraftarları birbirine düşürme planıdır."
(Aydınlık)
Kaynak: haberinburada
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