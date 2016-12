Playstation Experience'da duyurusu yapılan Marvel vs Capcom Infinite'den sonra Ultimate Marvel vs. Capcom 3'ün yeni nesil platformlara geleceği duyurulmuştu. Fakat oyunu kutlu almak isteyen oyuncuları üzücü bir haber bekliyor. Detayları haberimizde.



Capcom oyun sektöründe büyük işler başarmış Japon asıllı firma. Firmanın şüphesiz en büyük ses getiren eserlerinden birisi Street Fighter. Street Fighter'ın oynanış dinamikleri ve bunun yanı sıra Marvel evreninin efsane süper kahramanlarının bir arada buluştuğu Marvel vs Capcom serisi aslında ilk olarak 1998 yılında piyasaya sürülmüştü. Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes adında geçen bu oyun ardından 2012 yılına kadar yeni oyunlar ile devam etti. Fakat grafik olarak eksik kalan oyun büyük bir başarı yakalayamamıştı. PlayStation Experience 2016 etkinliğinde duyurusu yapılan Marve l vs Capcom Infinite büyük ses getirdi. Bu sayede seriye olan ilgi tekrardan gün yüzüne çıkmış oldu. Capcom ise oyunun çıkışından önce farklı bir adım atarak 2011 yılında çıkardığı UltimateMarvel vs. Capcom 3'ü yeni nesil platformlarda oynayabileceğimizi duyurmuştu. Peki oyun ne zaman karşımıza çıkacak?



Şu an dijital olarak PlayStation Store üzerinden indirilmeye sunulan UltimateMarvel vs. Capcom 3, Xbox One ve PC platformları için de 2017'nin Mart ayında geleceği verilen bilgiler arasında. Bu hareketin oyunu ne kadar popüler kılacağı ise muamma. Ayrıca kutulu sürüm elde etmek isteyen kullanıcılar içinde üzücü bir haber duyuruldu. Oyunun kutulu sürümleri sadece GameStop'a özel olarak satışa çıkacak. Birçok kullanıcıyı üzen bu hareket aynı zamanda kara borsanın sinyallerini vermiyor değil. Kutulu sürümler de Mart 2017'de satışa çıkacak.



