Avrupa Birliği, O Ülkeyle Vizeleri Kaldırıyor!
Güneş Tutulması Ne Zaman?
Pfdk'dan Aziz Yıldırım'a Ceza!
Kiralık Konutta Talep De Kira Da Düştü
Merkez'in Döviz Rezervleri 269 Milyon Dolar Arttı
Hükümetten Flaş Dolar Açıklaması
Yunanistan'dan Tehlikeli Hamle!
Alerjik Sorunları Olan Çocuklar İçin Kolay Çözüm!
Zekai Aksakallı El Bab'a Gitti
Tuğba Özerk Tek Celsede Boşandı
Otizmli Çocuğumu Okuldan Attılar İddiası
Ses Kısıklığının Nedeni Bambaşka Olabilir!
Raspberry Pi Yapay Zekaya Kavuşuyor
Güneş Enerjili Yüzen Adalar Geliyor
Türkiye'nin İlk Espor Derbisi Berabere Sonuçlandı!
Ultimate Marvel Vs. Capcom 3 Ssistem Gereksinimleri Açıklandı
Pac-Man ‘In Babası Öldü
Apple , İran Uygulamalarını Kaldırıyor
Kodlama Eğitimi Ve Gelecek İçin Önemi
Emeklilerin İntibak Talebi Anayasa Mahkemesinde

ultimate marvel vs. capcom 3 ssistem gereksinimleri açıklandı

ULTİMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 SSİSTEM GEREKSİNİMLERİ AÇIKLANDI

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 oyunun sistem gereksinimleri açıklandı. Merakla beklenen oyunun sistem gereksinimleri detaylarıyla açıklandı. Resmi sistem gereksinimlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tarih : 02 Şubat 2017, 15:39
Puan Ver : Ultimate Marvel Vs. Capcom 3 Ssistem Gereksinimleri Açıklandı(9/10)11


Ultimate Marvel vs. Capcom 3 oyunun sistem gereksinimleri açıklandı. Merakla beklenen oyunun sistem gereksinimleri detaylarıyla açıklandı. Resmi sistem gereksinimlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.



Capcom'un yeni oyunun sistem gereksinimleri açıklandı. Capcom tarafından geliştirilen oyun yıllar önce bir önceki nesil  konsollara çıkmıtı. Ultimate Marvel vs. capcom 3 kısa süre önce de Sony'nin yeni nesil oyun konsolu Playstation 4'e çıkışını yapmıştı. Oyunun Xbox One ve PC sürümü ise Mart ayında çıkışını yapacak. 25 dolarlık satış fiyatı ile çıkışını yapacak olan oyun 7 Mart 2017 tarihinde resmi olarak çıkışını yapacak. Oyunun Steam üzerinden açıklanan resmi sistem gereksinimlerine ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.



SİSTEM GEREKSİNİMLERİ



   MİNİMUM:





İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 / Windows 8.1

İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, veya daha iyisi

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX260, veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 16 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar:Orijinal Xbox 360 PC uyumlu kontrolcü önerilir



 



   ÖNERİLEN:





İşletim Sistemi:Windows 7 SP1 / Windows 8.1

İşlemci:Intel Core 2 Quad 2.7 GHz, veya daha iyisi

Bellek:4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560, veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 16 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Orijinal Xbox 360 PC uyumlu kontrolcü önerilir



 



2016 Good Design Awards 'tan 15 ödülle döndü








Etiketler: Ultimate  Marvel  Vs  Capcom  3  Ssistem  Gereksinimleri  Açıklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER