

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 oyunun sistem gereksinimleri açıklandı. Merakla beklenen oyunun sistem gereksinimleri detaylarıyla açıklandı. Resmi sistem gereksinimlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.



Capcom'un yeni oyunun sistem gereksinimleri açıklandı. Capcom tarafından geliştirilen oyun yıllar önce bir önceki nesil konsollara çıkmıtı. Ultimate Marvel vs. capcom 3 kısa süre önce de Sony'nin yeni nesil oyun konsolu Playstation 4'e çıkışını yapmıştı. Oyunun Xbox One ve PC sürümü ise Mart ayında çıkışını yapacak. 25 dolarlık satış fiyatı ile çıkışını yapacak olan oyun 7 Mart 2017 tarihinde resmi olarak çıkışını yapacak. Oyunun Steam üzerinden açıklanan resmi sistem gereksinimlerine ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.



SİSTEM GEREKSİNİMLERİ



MİNİMUM:







İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 / Windows 8.1



İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, veya daha iyisi



Bellek: 2 GB RAM



Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX260, veya daha iyisi



DirectX: Sürüm 9.0c



Depolama: 16 GB kullanılabilir alan



İlave Notlar:Orijinal Xbox 360 PC uyumlu kontrolcü önerilir







ÖNERİLEN:







İşletim Sistemi:Windows 7 SP1 / Windows 8.1



İşlemci:Intel Core 2 Quad 2.7 GHz, veya daha iyisi



Bellek:4 GB RAM



Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560, veya daha iyisi



DirectX: Sürüm 9.0c



Depolama: 16 GB kullanılabilir alan



İlave Notlar: Orijinal Xbox 360 PC uyumlu kontrolcü önerilir







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