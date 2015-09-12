ÜLKÜ OCAĞI SALDIRIYA UĞRADI
Dernek binasının camlarını taşla kıran saldırgan veya saldırganlar tarafından duvarlara “Serok Apo” “PKK” yazıldı.
Almanya'nın Bonn kentindeki, Bonn Ülkü Ocağı saldırıya uğradı. Dernek binasının camlarını taşla kıran saldırgan veya saldırganlar tarafından duvarlara “Serok Apo” “PKK” yazıldı.
Bölge Başkan yardımcısı Reşit Kahveci, derneklerine bir yıl önce de Molotof kokteyli atıldığını söyledi.
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