ÜLKER'İN YENİ SAHİBİ PLADİS OLDU
Yıldız Holding, elinde bulunan Ülker paylarının tamamını Londra'da kurduğu yeni şirketi Pladis'e sattı.
Ülker Grubu, Yıldız Holding tarafından 5 milyar dolar sermaye ile Londra'da kurulan Pladis'e varlıklarını devretmeye devam ediyor. 2016 yılında Ülker Bisküvi'nin yüzde 21'ini Pladis'e devreden Yıldız Holding, yılın son günlerinde yüzde 30 hisseyi yurtdışına transfer etti.
EN BÜYÜK HİSSEDAR PLADIS OLDU
Borsa dışı hisse satışı yöntemiyle yurtdışına yapılan hisse transferi sonrası Ülker Bisküvi'nin en büyük hissedarı Pladis oldu. Pladis yüzde 51 oranında payla şirketin hakim ortağı konumuna geldi. 2016 yılında yapılan devir açıklaması hisselere düşüş olarak yansımıştı. Bu arada, Ülker Bisküvi'nin yüzde 49'u halka açık durumda.
KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA
Pladis Foods Limited imzasıyla KAP'a şu açıklama yapıldı:
"Sermayemizin yüzde 100'üne sahip olan Yıldız Holding A.Ş.'den Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin yüzde 30'una tekabül eden 102.600.000 adet hissenin 19.50 lira hisse fiyatından, toplam 2.000.700.000 lira karşılığında Borsa dışında alım işlemi 29/12/2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar