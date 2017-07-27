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Ülker Ve Nissin, Makarna Fabrikasını Oba'ya Satıyor
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Ülker ve Nissin, Makarna Fabrikasını Oba'ya Satıyor

ÜLKER VE NİSSİN, MAKARNA FABRİKASINI OBA'YA SATIYOR

Türk-Japon ortaklı Nissin Yıldız Gıda ile Ülker ailesine ait Önem Gıda, sahibi oldukları Sakarya Hendek'teki makarna üretim tesislerini Gaziantepli Oba Makarnacılık'a devrediyor.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 17:20
Puan Ver : Ülker Ve Nissin, Makarna Fabrikasını Oba'ya Satıyor(7/10)3

Yıldız Holding, geçtiğimiz yıllarda Japonya'nın en büyük gıda şirketi Nissin ile işbirliği kararı almıştı. İşte bu ortaklar sahibi olduğu makarna üretimini satma kararı aldı. Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre Türk-Japon ortaklı Nissin Yıldız Gıda Sanayi şirketi ile Ülker ailesine ait Önem Gıda, sahibi olduğu Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan makarna üretim tesislerini Gaziantepli Oba Makarnacılık'a devretme kararı aldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ ARASINDA YER ALIYOR

1966'da Türkiye'nin Makarna Kralı olarak bilinen Selahattin Öztahtacı'nın kurduğu Oba Makarna, 2000'li yıllarda büyük sorunlar yaşadı. Bunun nedeni ise Öztahtacı'nın ani vefatı olmuştu. 2005'te işadamı Musa Özgüçlü tarafından alınan Oba, ilklerle anılan bir marka.

Türkiye'de ilk makarna ihracatını başlatan Oba, ABD'ye ilk ayak basan Türk markası olarak biliniyor. Bir dönem Türkiye makarna pazarının yüzde 15'ini tek başına karşılayan Oba, şu anda küllerinden tekrar doğmuş durumda.

200 TONLUK UN ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP

Günlük 100 ton makarna, 150 ton irmik üretimi yapan şirket, 200 tonluk un üretim kapasitesine sahip. Şirkete 2010-2012 yılları arasında yapılan toplam yatırım 50 milyon euronun üzerinde. Dünyanın en büyük 3 makarna üreticisinden biri olan Oba 400'den fazla çalışanıyla 86 ülkeye satış gerçekleştiriyor. Oba'nın Ülker ve Japon ortağı Nissin'e Hendek'teki üretim tesisi için ne kadar ödeyeceği ise bilinmiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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