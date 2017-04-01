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ülker reklamı ortalığı karıştırdı

ÜLKER REKLAMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ülker'in reklam videosuna tepki gösteren vatandaşlar Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutuna akın etti. Murat Ülker, "Kumpası kuranlar hak ettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız" dedi.

Tarih : 01 Nisan 2017, 09:28
Puan Ver : Ülker Reklamı Ortalığı Karıştırdı(6/10)5


Ülker'in resmi twitter adresi üzerinden yayınlanan video reklamına tepki gösteren vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'da bulunan konutuna geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de burada vatandaşlarla bir araya geldi.



MURAT ÜLKER: MİLLETİMİN YANINDAYIM, HAK ETTİKLERİNİ BULACAKLAR



Ülker'in resmi twitter adresi üzerinden yayınlanan video reklamı sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Konu ile ilgili olarak Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkani Murat Ülker twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada "Yurtdışındayım. Şimdi duydum. Haber verenlere teşekkürler. Kumpası kuranlar hak ettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:haberler








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