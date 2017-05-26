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ülker hisselerinde hareketli dakikalar

ÜLKER HİSSELERİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR

Ülker hisselerinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı... Şirket hisseleri yüzde 10 düşüp tekrar yükseldi. Borsa İstanbul Başkanı Karadağ işleme ilişkin, "Normal bir satış, algoritmik değil" ifadesini kullandı. Uzmanlar olayın bir şişman parmak durumu olabileceğini belirtiyor.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 13:06
Puan Ver : Ülker Hisselerinde Hareketli Dakikalar(6/10)5


Ülker hisseleri çok kısa bir süre içinde yüzde 10'a yakın sert düşüş kaydetmesinin ardından işlem sırası durdurulurken; işleme yeniden açılan hisse yatay seyre geçti. Bloomberg HT'ye konuşan bir kaynak firmanın hisse satışında bulunmadığını ifade etti.



Ülker hisseleri bu sabah 20.82 seviyesinde açılışı sonrasında saat 10:47'de yaklaşık bir dakikalık ani bir değer kaybıyla yüzde 18.75 liraya gerilerken; yüzde 9.9'luk düşüş sonrası devre kesici uygulamayla işlem durduruldu. Kısa bir süre sonra saat 1052'de yatay seyirle işleme açılan hisseler saat 1210 itibarıyla yüzde 0.77 düşüşle 20.66 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi de yüzde 0.5 satıcılı.



 



kaynak:sözcü








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