ÜLKER BİSKÜVİ'DEN BORÇ YAPILANDIRMA HABERLERİNE YALANLAMA
Bloomberg ajansı yayınladığı bir haberle Yıldız Holding'in 10 banka ile kredilerinin yapılandırılması için görüştüğünü iddia etti. Ülker Bisküvi'den KAP'a yapılan açıklamada ise bu iddialar yalanlandı.
Bloomberg ajansı yayınladığı bir haberle Yıldız Holding'in 10 banka ile kredilerinin yapılandırılması için görüştüğünü iddia etti. Ülker Bisküvi'den KAP'a yapılan açıklamada ise "Şirketimizin kuvvetli bir mali yapısı olup borçluluk oranları uluslararası standartlara oranla düşük düzeydedir. Bu ilk değerlendirmelere göre Ülker Bisküvi AŞ'nin 2017 yıl sonu konsolide mali performansının piyasa beklentileri üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz" denildi.
KREDİLERİN VADESİNİ UZATMAK İSTEDİ
Kaynaklar, kısa vadeli kredilerin toplam krediler içinde ağırlığının yüksek olduğunu ve Yıldız Holding'in kredilerin vadesini uzatmak istediğini kaydetti. Kaynaklara göre Yıldız Holding'in yapılandırmak istediği krediler arasında 2014 yılında 3.1 milyar dolarlık United Biscuits alımı için kullanılan krediler de var.
Yıldız Holding ve Yapı Kredi ilk etapta Bloomberg'in konuya ilişkin sorularını yanıtlamadı.
KREDİLER TEK ÇATI ALTINDA
Yıldız Holding'ten Bloomberg'e yapılan açıklamada ise "Yıldız Holding yöneticileri adet olduğu üzere, grubun 2017 kesinleşmemiş finansal sonuçları ve 2018 projeksiyonları hakkında bankalara yönelik yıllık olağan bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda bankalar grubun önümüzdeki dönemde de hızlı büyümesinin devamını sağlamak için ayrı ayrı olan kredileri bir çatı altında toplayarak refinansman için bir sendikasyon kredisi vermeyi teklif ettiler. Konuyla ilgili görüşmeler Yapı Kredi Bankası liderliğinde devam ediyor" denildi.
MALİ YAPIMIZ KUVVETLİ
Ülker Bisküvi'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ülker Bisküvi AŞ ve iştiraklerinin Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanmış 2017 12 aylık sonuçlarına göre Türkiye bazlı üretim, satış ve ihracat rakamları rekor büyümeye ulaşmıştır. Ülker Bisküvi AŞ'nin net satışları 2016 yılına oranla yüzde 14 artarken net kârı bir önceki yıla oranla yüzde 39 artmıştır. Şirketimizin kuvvetli bir mali yapısı olup borçluluk oranları uluslararası standartlara oranla düşük düzeydedir. Bu ilk değerlendirmelere göre Ülker Bisküvi AŞ'nin 2017 yıl sonu konsolide mali performansının piyasa beklentileri üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz."
ÜLKER HİSSELERİ DÜŞTÜ
Haberin ardından açılışta Borsa İstanbul'da işlem gören Ülker Bisküvi hisselerinde de düşüş yaşandı. Dün akşam 22.74 liradan kapanan hisseler ilk açılışta yüzde 1.14 değer kaybıyla 22.48 liraya inerken en düşük 21.96 lirayı gördü. Hisselerde kayıp yüzde 3'ü geçti. Saat 10:27 itibariyle hisseler yüzde 2.90 kayıpla 22.08 liradan işlem görüyor.
Kaynak: haberinburada
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