Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

ülkemizde her yıl 150 bin kişi kanserle tanışıyor

ÜLKEMİZDE HER YIL 150 BİN KİŞİ KANSERLE TANIŞIYOR

Dünyada hayati kayıp nedenleri arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırayı alan kanser, anormal hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve yayılmasıyla ortaya çıkıyor.

Tarih : 06 Nisan 2017, 12:16
Puan Ver : Ülkemizde Her Yıl 150 Bin Kişi Kanserle Tanışıyor(8/10)9


 Kanserle karşı karşıya kalmadan alınması gereken tedbirlerin başında ise dengeli ve sağlıklı beslenme geliyor. Medikal Onkoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Halit Karaca, kanserle mücadelede doğru beslenmenin önemi hakkında bilgi verdi.



ÜLKEMİZDE HER YIL 150 BİN KİŞİ KANSERLE TANIŞIYOR



Batı toplumlarında her yıl 250-350 kişiden biri kanserle yüz yüze gelmektedir. 60 yaşın üzerindeki insanlarda ise kanser sıklığı daha da artmakta ve her 300 kişiden 5'i bu hastalıktan etkilenmektedir. Ülkemizde ise her yıl 150 bin kişinin kansere yakalandığı tahmin edilmektedir. Son yıllarda kanserden korunmak için neler yapılması gerektiği ve nelerin kanserojen olabileceği en popüler sağlık konusudur. Bu derece ciddi bir sağlık probleminin nedenlerini ortaya koymak ve korunmak yani hastalık ortaya çıkmadan önlemini almak dünya çapında bir sağlık politikası olmuştur. Genetik faktörler, sigara, çevre kirliliği ve yanlış beslenmenin kansere etkisi olduğu bilinmektedir.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ülkemizde  Her  Yıl  150  Bin  Kişi  Kanserle  Tanışıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER