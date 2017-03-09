Büyük hızla değişen dünyaya kıyasla çocuklarımıza verdiğimiz eğitim ne ölçüde değişti? Sürekli ve hızlı bir şekilde gelişen dünyaya onları ne kadar hazırlayabiliyoruz? Ülkemiz için neden iyi bir yazılımcı eğitimi gerekli?



Büyük hızla değişen dünyaya kıyasla çocuklarımıza verdiğimiz eğitim ne ölçüde değişti? Sürekli ve hızlı bir şekilde gelişen dünyaya onları ne kadar hazırlayabiliyoruz? Ülkemiz için neden iyi bir yazılımcı eğitimi gerekli?



Günümüzün çocukları ebeveynlerinin büyüdüğü dünyadan çok daha farklı bi dünyada büyüyorlar. Yaşları 30 ve üzerinde olanların çocukluklarında akıllı telefonlar, uygulamalar, sosyal ağlar yoktu. Hatta bilgisayar bile sadece birkaç şanslı çocuğun sahip olabildiği bir lükstü. Ve o bilgisayarın sahip olduğu işlem gücü çok düşüktü ve genel olarak çok kullanıcı dostu oldukları söylenemezdi. Ülkemiz için neden iyi bir yazılımcı eğitimi gerekli sorusunu sormadan önce bugün içinde olduğumuz durumu daha iyi anlamak lazım.



Bugün ise çoğumuzun cebinde, bundan 30 yıl önceki bilgisayarlardan binlerce kat daha hızlı ve geniş depolama alanlarına sahip mini bilgisayarlar var. İşin daha da ilginci bu mini bilgisayarlar ya da diğer adıyla akıllı telefonlar dünyadaki tüm diğer bilgisayarlarla iletişim halinde ve insanoğlunun bugüne kadar elde ettiği bilginin neredeyse tamamına anında erişmemizi sağlıyor. Bilgisayar bilimlerinin gelişme hızı gerçekten de inanılmaz.



Hayatlarımızın her alanı artık bilgisayarlarla şekilleniyor. Bilgisayarların olmadığı bir dünya artık düşünülemez hale geldi.



Peki büyük hızla değişen dünyaya kıyasla çocuklarımıza verdiğimiz eğitim ne ölçüde değişti? Sürekli ve hızlı bir şekilde gelişen dünyaya onları ne kadar hazırlayabiliyoruz? Ülkemiz için neden iyi bir yazılımcı eğitimi gerekli?



Kullanmayı Değil Üretmeyi Öğretmek



Tüm dünyada eğitim sistemleri çok uzun bir süredir aynı temeller üzerinde kuruluyor. 100 yıl önceki eğitim şekliyle, bugünün eğitim şekli belli içerik değişiklikleri dışında önemli benzerliklere sahip. Ancak bu eğitim şekli günümüzün bilgisayarlarla çevrili dünyası için artık yeterli değil.



Elbette okullarımızda bilgisayarlar anlatılıyor ve teknoloji destekli eğitimler veriliyor. Ancak burada göz ardı edilen bir nokta var. 1990'lı yıllarda, bilgisayarların hayatımızdaki önemi artınca eğitim müfredatlarında da bu teknolojiye yer verilmeye başlandı. Yapılan hata ise öğrencilere bilgisayarların hangi temeller üzerine çalıştığını, programların nasıl oluştuğunun temellerini anlatmak yerine belli hazır programlar öğretilmeye çalışıldı.



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