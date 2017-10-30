Kırşehir'deki mermer ocaklarından çıkan siyah, gri ve sarı renkleriyle tabloyu andıran "Nero Picasso" mermerini almak isteyen birçok ülke sırada bekliyor. Dünyanın birçok ülkesine yılda 4-5 bin ton civarında ihraç edilen "Nero Picasso", en çok ilgiyi Çin ve Hindistan'dan görüyor.

TABLOYU ANDIRIYOR

"Nero Picasso"yu Kırşehir'deki ocaklardan çıkaran Bursalı firmanın satış pazarlama koordinatörü Burak Aziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir'in doğal taş açısından önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Özellikle mermerde farklı özelliklere sahip ürünlerin çıkarıldığını dile getiren Aziz, "Bunun en önemli örneklerinden biri 'Nero Picasso'dur. Firma olarak bunun milli servet olduğuna inanıyoruz. Çok özellikli, nitelikli ve canlı renklere sahip bir mermer. Adından da anlaşılacağı gibi tablo izlenimi veriyor." diye konuştu.

"BU MERMERE AŞIRI TALEP VAR AMA BİZ SINIRLI OLARAK SATIYORUZ"

Aziz, yılda 4 kez uluslararası fuarlara katıldıklarını anımsatarak, buralarda sergiledikleri Nero Picasso'nun yoğun ilgi gördüğünü aktardı.

Ağırlıklı olarak ihracat yaptılarını dile getiren Aziz, şöyle devam etti:

"İç pazarın dışında İtalya'da da kendimize ait depomuz var. İtalya, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinden ABD'ye, Çin'den Hindistan'a kadar dünyanın birçok ülkesine mermer gönderiyoruz. Nero Picasso'dan çok fazla üretim yapmıyoruz. Çünkü nadir bir taş. Belirli bir limitte üretim yapıyoruz. Yıllık 4-5 bin ton civarında bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu mermere aşırı talep var ama biz sınırlı olarak satıyoruz. Nero Picasso'yu çok fazla işlemek bu ürüne zarar verir."

"SIRAYI KAÇIRAN GELECEK SEZONU BEKLİYOR"

Aziz, "Nero Picasso"nun milli servet olduğunu ve gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bunun örnekleri İtalya'da da var. Bin yıldır çalışan ve UNESCO tarafından korumaya alınmış ocaklar var. Nero Picasso'nun da bunlardan birisi olmasını istiyoruz. O yüzden ağır bir üretim çalışması yapmıyoruz. Yıl içinde belirlediğimiz satış potansiyeli doğrultusunda limitli bir üretim yapıyoruz. Şu anda Çin ve Hindistan'da müşteri portföyümüzü çok iyi. Alıcılar sıraya girmiş durumda. Üretimi bekliyorlar. Üretim biter bitmez bizim verdiğimiz sıraya göre satışımız gerçekleşiyor. Eğer sırayı kaçıran olursa, bir sonraki sezonu beklemek zorunda kalıyor."

Bu mermer türünü her yılın mart ayında çıkarmaya başladıklarını belirten Aziz, "Kasıma kadar çıkarıyoruz. Bu ürünün sezonu mar-kasım arasını kapsıyor. Bu dönem içinde siparişleri alıyoruz. Geç sipariş verenler bir sonraki sezon için sıraya giriyorlar. Tabiri caizse bu mermeri parayla değil, sırayla satıyoruz." dedi.

Kaynak: haberinburada