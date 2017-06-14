Bangladeş'te aşırı yağış can almaya devam ediyor. Çamurların içinden, toprak altından 64 ceset daha çıkarıldı. Ölü sayısı 132... Bulunan cesetler arasında çok sayıda çocuk da var.



Bangladeş son günlerde aşırı yağışın getirdiği heyelan ve toprka kayması felaketiyle karşı karşıya... Ölü sayısı şu anda 132'ye yükseldi. Toprak altından sürekli ceset çıkarılıyor.







Bölgede etkili olan Musan yağmurları arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Çalışmalara askerler ve itfaiyecilerle birlikte halk da gönüllü olarak destek veriyor.







Ülkenin güneydoğusunda yaşana faciada 5 bindne fazla ev yerle bir oldu. Halk geçici sığınaklara taşındı.







kaynak:milliyet