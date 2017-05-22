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ülkede eskort operasyonu! 141 erkek gözaltına alındı

ÜLKEDE ESKORT OPERASYONU! 141 ERKEK GÖZALTINA ALINDI

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da polisin bir saunaya yaptığı operasyonda onlarca erkek eskortluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 14:25
Puan Ver : Ülkede Eskort Operasyonu! 141 Erkek Gözaltına Alındı(6/10)8


Endonezya polisi aralarında yabancı uyrukluların da olduğu onlarca kişiyi eşcinsellerin gittiği belirtilen bir saunada gözaltına aldı.  Ülkenin başkenti Cakarta'nın kuzeyinde gerçekleşen olayla ilgili polisin Associated Press haber ajansına verdiği bilgiye göre gözaltına alınanların sayısı 141… Polis 141 kişiyi sorguya aldıktan sonra 10 kişinin tutuklanmasına karar verdi.



Polis sözcüsü yaptığı açıklamada saunanın bir seks partisi için hazırlanmış olduğuna üstelik oldukça vahşi türde olan bir partiye hazırlandığına dikkat çekti.



Endonezya'da eşcinsellik yasa dışı… Sorgulanan 141 kişiden 10 kişi mahkemeye çıkarılacak. Aralarında saunanın sahibi, striptizciler, jimnastik eğitmeni, resepsiyonist ve güvenlik görevlisi ve iki misafir  dahil olmak üzere söz konusu 10 kişi oral seks suçlamasıyla yargılanacak. Suçlu bulunmaları durumunda ise 10 yıl hapse mahkum edilecekler.



Tutuklulardan bazıları polis tarafından yüzleri siyah kar maskeleriyle  kapatılarak karakola getirilmişti.



 



kaynak:milliyet








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