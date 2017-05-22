

Endonezya polisi aralarında yabancı uyrukluların da olduğu onlarca kişiyi eşcinsellerin gittiği belirtilen bir saunada gözaltına aldı. Ülkenin başkenti Cakarta'nın kuzeyinde gerçekleşen olayla ilgili polisin Associated Press haber ajansına verdiği bilgiye göre gözaltına alınanların sayısı 141… Polis 141 kişiyi sorguya aldıktan sonra 10 kişinin tutuklanmasına karar verdi.







Polis sözcüsü yaptığı açıklamada saunanın bir seks partisi için hazırlanmış olduğuna üstelik oldukça vahşi türde olan bir partiye hazırlandığına dikkat çekti.







Endonezya'da eşcinsellik yasa dışı… Sorgulanan 141 kişiden 10 kişi mahkemeye çıkarılacak. Aralarında saunanın sahibi, striptizciler, jimnastik eğitmeni, resepsiyonist ve güvenlik görevlisi ve iki misafir dahil olmak üzere söz konusu 10 kişi oral seks suçlamasıyla yargılanacak. Suçlu bulunmaları durumunda ise 10 yıl hapse mahkum edilecekler.







Tutuklulardan bazıları polis tarafından yüzleri siyah kar maskeleriyle kapatılarak karakola getirilmişti.







kaynak:milliyet