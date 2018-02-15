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Ülkede çılgınlık başladı: Ben de Müslüman olacağım

ÜLKEDE ÇILGINLIK BAŞLADI: BEN DE MÜSLÜMAN OLACAĞIM

Liverpool taraftarı, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın inanılmaz performansı nedeniyle mest oldu, "Böyle devam ederse ben de Müslüman olacağım." ifadelerini içeren tezahürat hazırladı.

Tarih : 15 Şubat 2018, 14:40
Puan Ver : Ülkede Çılgınlık Başladı: Ben De Müslüman Olacağım(6/10)2

Sezon başında Roma'dan 42 milyon euro karşılığı Liverpool'a transfer olan Mohamed Salah, kariyerinin en parlak günlerini geçiriyor.

Bu sezon çıktığı 36 resmi maçta 30 gol atıp 10 da asist yapan Mısırlı yıldız, Liverpool taraftarlarını da kendisine bağlamış durumda. Premier Lig'de 26 maça çıkıp 22 gol, 8 asist ile oynayan 25 yaşındaki Salah, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 6 gol, 2 asistle mücadele etti.

"BÖYLE DEVAM EDERSE BEN DE MÜSLÜMAN OLURUM"

Son olarak Liverpool'un deplasmanda Porto'yu 5-0 yendiği maçta rakip ağları havalandıran Salah için bir tezahürat hazırlayan Liverpool taraftarı, Mısırlı yıldızın böyle devam etmesini dileyip 'Onun için Müslüman olup bir camide oturacağım' sözlerini bestesinde kullandı.

İşte o bestenin sözleri;

Mo Salah la la la la

Senin için yeterince iyiyse

Benim için de yeterince iyi

Birkaç gol daha atarsa

Ben de Müslüman olup

Bir camide oturacağım

Olmak istediğim yer orası

(Haber 7)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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