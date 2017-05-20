Mandzukic'te Flaş Gelişme!
Aziz Yıldırım Soyunma Odasına İndi Ve...
Roma Açık'ta Nadal Sürprizi
Nba'de Yılın En İyi Adayları Belli Oldu
İşte Fenerbahçe'nin Kazanacağı Para
Ülkede Aşırı Sıcaktan 167 Kişi Öldü
Gülen'den 'koca' İstemişler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yarın Bir İlki Gerçekleştirecek!
Diş Taşlarınızı Evinizde Yok Etmek Artık Mümkün...
Petrolde Arz Kesintisinin Uzatılması Fiyatları Artırabilir
Bugün Dünyanın En Zengin Üçüncü İnsanı
Starbucks, Fırlayan Kapak Nedeniyle Yaralanan Müşterisine 100 Bin Dolar Ödeyecek
Sözcü'ye Yapılan Terör Operasyonu Piri'yi Gerdi!
Yeni Porsche 911 Gt3 Kendi Rekorunu Kırdı!
Oled Ekran İphone 8'in Maliyetini Arttırabilir
Teknoloji Devlerinin Gelirleri Nereden Gelmekte?
Meteorolojiden Sağanak Ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Coşkun Sabah'a Bir Şok Daha!
Yazarlar Galatasaray-Osmanlıspor Maçını Yorumladı
Yarın Mhp'de Bir İlk Gerçekleşecek! 41 İlde Birden...

ülkede aşırı sıcaktan 167 kişi öldü

ÜLKEDE AŞIRI SICAKTAN 167 KİŞİ ÖLDÜ

Hindistan'da Nisan ayı başından bu yana yaşanan aşırı sıcaklar 167 can aldı. Tehlikenin önümüzdeki hafta da sürmesi bekleniyor.

Tarih : 20 Mayıs 2017, 12:15
Puan Ver : Ülkede Aşırı Sıcaktan 167 Kişi Öldü(8/10)6


Hindistan'ın Telangana eyaletinde 1 Nisan'dan bu yana  aşrı sıcaklar nedeniyle 167 kişin hayatını kaybetti.



Hindustan Times gazetesinin, Telangana afet yönetim yetkilisine  dayandırdığı haberinde, eyaletin birçok bölgesinde son günlerde hava sıcaklığının  40 dereceyi aştığını ve güneş çarpması gibi nedenlerle 167 kişinin öldüğünü  duyurdu.



Eyaletin Bhadrachalam, Ramagundam ve Nalgonda bölgelerinde hava sıcaklığının 46 dereceye ulaştığı kaydedildi. Meteorolojiye göre, sıcak dalgası Telangana'nın bazı bölgelerinde gelecek hafta da sürecek.

 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ülkede  Aşırı  Sıcaktan  167  Kişi  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER