ÜLKEDE AŞIRI SICAKTAN 167 KİŞİ ÖLDÜ
Hindistan'da Nisan ayı başından bu yana yaşanan aşırı sıcaklar 167 can aldı. Tehlikenin önümüzdeki hafta da sürmesi bekleniyor.
Hindistan'ın Telangana eyaletinde 1 Nisan'dan bu yana aşrı sıcaklar nedeniyle 167 kişin hayatını kaybetti.
Hindustan Times gazetesinin, Telangana afet yönetim yetkilisine dayandırdığı haberinde, eyaletin birçok bölgesinde son günlerde hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığını ve güneş çarpması gibi nedenlerle 167 kişinin öldüğünü duyurdu.
Eyaletin Bhadrachalam, Ramagundam ve Nalgonda bölgelerinde hava sıcaklığının 46 dereceye ulaştığı kaydedildi. Meteorolojiye göre, sıcak dalgası Telangana'nın bazı bölgelerinde gelecek hafta da sürecek.
kaynak:milliyet
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